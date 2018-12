Udstilling i Kerteminde: Sybergs yndlingslandskab set med andres øjne

Kerteminde: "Herfra æ' der lige køjt til alle fire si'er".

Sådan sagde Fritz Syberg for 100 år siden om sit elskede landskab uden for Kerteminde, da han i følgeskab med digteren Otto Gelsted nåede op på den lille gravhøj øverst på Over Kærby bakke, fortæller museumsinspektør Sara Gjøde fra Johannes Larsen Museet i en pressemeddelelse.

Museet har netop åbnet en udstilling med værker af kunstnere, der lod sig inspirere af dét landskab.

- Fokus er på Sybergs landskab - eller Sybergland, som vi i dag kalder området omkring Over Kærby bakke, hvor Gelsted og Syberg stod og nød udsigten. Et område, som Fritz Syberg har gengivet adskillige gange, og som Otto Gelsted altså navngav "Sybergland". Nu byder vi på netop denne udsigt fortolket af ni fantastiske landmalere med to gæster og udvalgte værker af Fritz Syberg, lyder det fra Sara Gjøde.