Munkebo: Egentlig er koncerten udsolgt, men MusikOasen opfordrer dig alligevel til at henvende dig ved indgangen på selve dagen.

Lørdag 26. januar klokken 14 giver Jette Torp koncert i kulturhuset i Munkebo.

MusikOasen fortæller, at der næsten altid er "abonnenter," der ikke kan bruge deres billet på grund af andre gøremål, så hvis du er interesseret i at overvære koncerten, kan du prøve at møde op alligevel. /mlfa