Ubudne gæster plager bådforening: - De sidder med deres hårde stoffer og deres kællinger

Igennem flere år har unge mennesker brugt klubhuset ved Boels Bro Bådforening til at tage stoffer og drikke alkohol. Det er ikke indbrud, for døren låser foreningen ikke mere. Det har vist sig, at det ikke kan betale sig. Igennem den seneste periode har det primært været somaliere, der er kommet i klubhuset.

Munkebo: Igennem en lang periode har unge, ubudne gæster plaget klubhuset i Boels Bro Bådforening. De kommer primært om natten, og næste morgen kan foreningens medlemmer komme ned til et klubhus, hvor der ligger lattergaspatroner, bræk og menstruationsbind. Døren låser foreningen ikke længere, fordi så bliver den smadret, og selvrisikoen er for høj til, at det kan betale sig. Derfor har de unge mennesker frit adgang til klubhuset. Igennem den seneste periode har det primært været somaliere, der har holdt til i klubhuset. Nogle af foreningens medlem har nemlig mødt de unge og konfronteret dem med deres entré. Bådforeningens formand, Michael Funk, vil ikke udtale sig skråsikkert omkring, hvem det er, der kommer, eller hvor mange de er. - Jeg ved ikke præcis, hvor mange de er. Det har været somaliere det seneste stykke tid, men der har også været danske piger hernede. Han fortæller, at de ikke har noget af værdi i klubhuset længere, for så bliver det taget.

Tager stoffer og har damebesøg En anden af foreningens medlemmer er Leif Aagaard. Han synes, at det er træls, at de unge mennesker ikke kan opføre sig ordentligt. - De sidder med deres hårde stoffer og deres kællinger. Dem må de jo ikke tage med andre steder hen. Han understreger, at han ikke har noget imod, at de bruger klubhuset, hvis det foregår på en anstændig måde. - Hvis de ryddede op efter sig og var stille og rolige, så har jeg ikke noget problem med, at de er her. Vi er åbne for folk, men der skal jo ryddes op hver gang efter dem.

Politiet vil ikke tage sig af sagen I foreningen var de blevet enige om at lave en politianmeldelse. Jannik Cortsen, der er kasserer i bådforeningen, kontaktede derfor politiet. Undervejs udtalte visse af bådforeningens medlemmer dog, at de unge mennesker var velkomne, hvis de bare spurgte om lov og opførte sig ordentligt. Derfor blev Jannik Cortsen ringet op af politiet til skæld ud. - Jeg måtte jo sige undskyld til politiet. Vi kan ikke anmelde nogen for krænkelse af privat ejendomsret og så udtale, at de godt må være her, hvis de opfører sig ordentligt. Det går jo ikke, og jeg kan godt forstå politiet. Derfor har bådforeningen sat sig mellem to stole og ved ikke, hvordan de skal løse problemet. - Vi står lidt midt i det hele, fordi vi ved ikke, hvordan vi får dem væk, og politiet vil ikke gøre noget. Når nogle af klubbens medlemmer har konfronteret dem, har de sagt, at de har fået lov til at være her, og ellers er de her jo meget om natten.

Det var bedre med den lokale betjent Michael Funk og Jannik Cortsen forstår godt, at politiet ikke kan tage sig af deres problem. Der er mangel på politifolk i kommunen. For år tilbage havde de en lokalbetjent, og der var der godt styr på tingene. - Det fungerede bedre med den lokale betjent. Han kendte alle i byen og havde en god fornemmelse af, hvem han skulle hive fat i, siger Michael Funk. De er begge meget i tvivl om, hvordan de skal løse problemet på egen hånd. Få gange har nogle af foreningens medlemmer konfronteret de ubudne gæster, men det er ikke noget for Jannik Cortsen. For år tilbage blev han truet af en af dem, og selvom dialog med de unge kunne være en løsning, er det ikke noget, han har lyst til. - Jeg vil sgu ikke smække døren op og blive mødt af en hashtåge og så sætte mig ned og snakke med dem. Det er jeg ikke modig nok til.