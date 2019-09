U13 fra Nordøstfyns Forenede Fodboldklubber vandt Møgeltønder Cup

Kerteminde: U13 drenge fra Nordøstfyns Forenede Fodboldklubber, Nøff, har vundet Møgeltønder Cup.

Holdet består af spillere, der tidligere har spillet i Kerteminde, Munkebo, Dalby og KR70.

Søndag skulle der spilles fem kampe til Møgeltønder Cup. De 4 første kampe blev vundet sikkert. Det samme gjorde Tønder/Bredebro/Højer 1, så der var lagt op til drama, da de to hold mødtes i sidste kamp.

Nøff drengene var bagud 1-0, indtil der manglede 7 minutter, da de fik udlignet til 1-1. I sidste minut fik Nøff straffe, scorede til 2-1 og vandt.

Holdet har i flere år været trænet af Nils Eriksen. 1. august er Allan Nygaard Rasmussen også kommet til, og han har trænererfaring som træner for Kerteminde, Næsby, Marienlyst og Drigstrup.

Holdet er også lige rykket op i A-rækken, hvor drengene er kommet godt fra start med to sejre og en uafgjort.

Lige nu prøvetræner flere spillere. Målet er at nå to hold á otte spillere til foråret samt et 11-mandshold efter sommerferien.