Kerteminde: En ulåst garage kom natten til lørdag til at koste en husejer dyrt på Fyrrehøjen i Munkebo. I løbet af dagen stod det nemlig klart, at en indbrudstyv havde været på natterov i værkstedet. Ifølge Fyns Politi er tyven sluppet væk med to boremaskiner, en rystepudser, en borhammer og en rundsav. (hynke)