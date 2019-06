Tysk journalist faldt for kerteminderne

Kerteminde/Tyskland: Det er godt at spise kirsebær på Fyn. Sådan lyder overskriften på en artikel i livsstilsmagasinet Landzauber, skrevet af journalist Jeanette Müller, der i den grad har nydt sit besøg i Kerteminde sidste sommer.

Det var ikke blot Kirsebærfestivalen, der gjorde indtryk på hende, men i høj grad også naturen især ved Fyns Hoved og på Romsø. Men allermest var det menneskene, hun mødte.

I et brev til Visit Kerteminde, der bistod hende under besøget, skriver hun:

"Jeg tror, at det, der gjorde størst indtryk på mig var de mennesker, jeg mødte på turen. Så venlige, så hjælpsomme og så glade. Jeg fik indtryk af, at folk virkelig er glade for at bo her."

Den begejstring har hun alt sammen skrevet ind i den artikel, der nu rammer det tyske publikum./strom