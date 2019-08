Tys-tys om brostens-løsning i Kerteminde: Politikere vil ikke ud med svaret

Det var et enigt økonomiudvalg, der onsdag aften fandt en endelig løsning for belægningen i Renæssancehavnen i Kerteminde. Desværre må borgerne vente på svaret.

Kerteminde: Kinesiske brosten, stokhuggede brosten eller den klassiske asfaltløsning.

Onsdag aften skulle Kerteminde Kommunes økonomiudvalg sætte det endelige punktum og afgøre, hvad der skal ske på belægningen i Renæssancehavnen - en belægning, som igennem seks år har mødt massiv kritik.

- Vi er i udvalget nået til enighed, fortæller Kerteminde Kommunes borgmester, Kasper E. Olesen (S).

- Vi har dog besluttet, at de første, vi vil informere om, hvad vi har besluttet, er Realdania. Når vi har informeret dem, sender vi en pressemeddelelse ud, siger borgmesteren.

- Vi synes, at Realdania skal have oplysningen fra os først, inden de læser om det i medierne. Det er mest respektfuldt, understreger borgmesteren.

Det var Realdania, der var med til at finansiere Renæssancehavnen, da den blev etableret i 2013, og Realdania havde på forhånd givet tilsagn om, at hvis politikerne vælger de nye stokhuggede brosten, vil der følge to millioner kroner med til finansieringen af belægningen.

Nu må Kertemindes borgere så vente i spænding på, hvad der i fremtiden kommer til at være af belægning i Renæssancehavnen.

I alt har det kostet 350.000 kroner at undersøge, hvor meget brostenene larmer, og konklusionen er, at de kinesiske brosten larmer meget. De nye stokhuggede brosten larmer mindre, men asfalt larmer mindst.