Kerteminde: Lige i disse dage er det noget usikkert om en interessegruppe får lov til at bygge bofællesskab på Tyrebakken. I hvert fald hvis de vil fastholde deres udspil i to etager.

Teknisk udvalg havde forleden sagen på dagsordenen, og selvom der ikke blev truffet nogen beslutning, så er den overvejende stemning et nej til etagebyggeri, oplyser udvalgsformand Jesper Hempler (SF).

- Sagen har hidtil været kørt administrativt, men nu syntes jeg, at det var tiden, at vi politikere fik en finger med i spillet, og derfor havde jeg sat den på dagsordenen, fortæller Jesper Hempler.

I korthed drejer det sig om, at en gruppe mennesker gerne vil bygge et bofællesskab på den store grund Tyrebakken 11, hvor der i dag ligger en stor rød murstens-bygning i flere etager. Kommuneplanen tillader imidlertid kun, at nyt byggeri opføres i en etage. Derfor blev der fra forvaltningen udsendt et forslag til et kommuneplantillæg, der blandt andet gjorde det muligt at bygge i to etager i boligkvarteret - et forslag, der omfatter cirka 180 grunde.

- Vi så på mødet forslaget for første gang, og nu vil vi hver især tage det med til vores politiske baglande og tage en debat, fortæller Jesper Hempler.

Han oplyser, at der i øjeblikket ikke er enighed i udvalget.

- Vi tager en ny debat i april, når vi alle har fået tygget lidt på det, og så må vi se, hvad vi kan nå frem til. Men som det er i øjeblikket, er der ikke flertal for at ændre i kommuneplanen.