Nordøstfyn: Når en ny iværksætter skal i gang, er der hjælp at hente i form af råd og vejledning i kommunen. Det har hidtil været varetaget fra rådhuset, men efter den sidste sparerunde, overgår det arbejde nu til turistchef Dorte Frandsen.

- Som kommune vil vi gøre alt for at støtte og styrke iværksættere, og det har været vigtigt for os at bevare en lokal indgang for iværksætterne. Så har vi samarbejdet med andre kommuner om mere specifik rådgivning, men der skal være en lokal kontaktperson, der kan yde generel hjælp om nødvendigt føre dem videre i systemet, forklarer Jens Gantriis.

Dorte Frandsen glæder sig over sin nye funktion.

- Vi har på turistbureauet i forvejen udfyldt den rolle i forhold til de mange iværksættere indenfor turismen, så i virkeligheden drejer det sig bare om, at vi nu udvider vores service til at omfatte alle i stedet for blot nogle af iværksætterne, siger hun./ström