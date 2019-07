Turismens venner har givet Ole og Åse fællesskabet tilbage: - Vi troede, vi skulle sejle hele livet

En rygskade satte en stopper for et helt liv med sejlads for Ole Sørensen. Det efterlod ham og hans kone Åse med et tomrum. Derfor er de blevet en del af Turismens venner og mærker nu igen fællesskab og værdsættelse.

Kerteminde: - Vi troede, vi skulle sejle hele livet. Der opstod pludselig et tomrum.

Ordene falder fra Ole Sørensen. Sammen med sin kone, Åse, har sejlsporten været hele deres liv - udover børnene, som Åse siger det. Med deres sejlbåd har de stort set siden 1976 været i Tyskland, Sverige eller Norge hver sommer. De har også været en aktiv del af kapsejlads.

Men i 2014 slog Ole ryggen og kunne ikke længere holde båden ved lige og sejle med sin kone. Båden beholdte ægteparret indtil 2016 med en forhåbning om, at Ole igen ville blive klar til bølgerne. Det blev han ikke, og hverdagen manglede pludselig et formål - særligt når alle vennerne begyndte at sejle ud i verden til sommer.

Det fik konen til at søge mod Turismens venner.

- Til at starte med var det for at se, hvad han kan holde til og for at få noget socialt, når vi ikke kan sejle mere, siger Åse Sørensen og tilføjer:

- Han kan meget mere, end vi troede. Vi er også begyndt at bruge mere og mere tid på det siden sidste år. Det har givet os noget socialt, og det er med til at fylde tomrummet ud. Også fordi vi snakker meget med turisterne om sejlads, så vi får det maritime med ind.