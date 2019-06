Kerteminde: Når der skal kræses for turisterne, er det ikke kun de voksne, Turismens Venner tænker på. I en årrække har de også som fast tilbud haft Sommersjov for børn.

Det foregår hver mandag i juli og august og det kommer til at foregå i Kirkeristen. Det var her, det startede, men for nogle år siden blev det flyttet ind i baggården ved turistbureauet. Erfaringen har dog vist, at Kirkeristen var et bedre sted, så i år vender sommersjov "hjem" igen.

Hver mandag vil to-tre af "vennerne" stå klar til at hjælpe de yngste turister med at udfolde kreativiteten enten med konkurrencer, glasmaling eller lege fra dengang bedstefar var dreng./ström