Mesinge: Søndag 1. september er der traditionen tro Hindsholm Høstmarked i Mesinge fra klokken 10 til 15.

Et høstmarked, der arrangeres af lokalråd og beboerforeninger på Hindsholm.

Lige nu er der enkelte stande ledige.

Arrangørerne savner især Hr. og Fru Hindsholm, som sælger varer som marmelader, pestoer, syltede argurker - alting produceret fra egen have.

Det koster ikke noget at have en stand. Man skal blot donere et eller to af sine produkter til høstmarkedets lotteri.

Hvis du har nogle spørgsmål eller har lyst til at være med, kan du kontakte Steen Hjorth på telefon 21 43 07 26./ mlfa