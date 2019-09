Tredje gang kan være lykkens gang: Kerteminde fik to bud på byggeriet af 48 boliger på Nordre Havnekaj

To bud på storparcellen på Nordre Havnekaj er ikke imponerende, men det er nok, hvis budene er attraktive. - Jeg havde håbet på flere bud, men det kan ende lykkeligt alligevel, da et bud kan være godt nok, siger Klavs Lauridsen (K).

Kerteminde: Da fristen for at byde på storparcellen på Nordre Havnekaj udløb mandag kl. 14 havde Kerteminde Kommune fået to bud. - De to købstilbud er fortrolige indtil et eventuelt salg har fundet sted, fortæller chefjurist ved Kerteminde Kommune, Leif Hansen. - Derfor kan jeg alene fortæller dig, at der er kommet to tilbud, og de bliver nu fremlagt for byrådet 18. september. En kommende bygherre på Nordre Havnekaj får mulighed for at bygge 6500 etagemeter eller cirka 48 boliger. Udbuddet på Nordre Havnekaj er det tredje udbud af havnegrunde som kommunen har gennemført i år. De to andre udbud af 18 enkelt grunde på Nordre Havnekaj og udbud af storparceller på Strandkilen, endte med at blive aflyst, da der kom for få og for lave bud.

Kun behov for et godt bud Om der så er et af buddene på Nordre Havnekaj, der er attraktivt nok, til at byrådet vil acceptere det, vides ikke. Viceborgmester Hans Luunbjerg (V) kan endnu ikke sige, om han vil anbefale at byrådet acceptere et af de to bud. - Det ved jeg ikke. Jeg har kun fået at vide, at vi har to bud. Jeg kender ikke, hvad der står i dem, så det kan jeg ikke svare dig på. - Er du tilfreds med, at i kun har fået to bud? - Det kan man udlægge, som man vil. Hvis vi ikke havde fået nogen, så havde det været skidt. Nu har vi fået to, og hvis de er gode, så er det fint, for vi skal kun bruge et. Så på den led er det godt nok, siger Hans Luunbjerg. - Men omvendt kan du sige, at hvis vi havde fået fem eller ti, så havde vi været bedre stillet.

To bud er meget godt Formand for miljø- og teknikudvalget, Jesper Hempler (SF), kalder to bud for meget godt. - Det er fint, det kan vi arbejde videre med. Jeg er ikke som sådan voldsomt overrasket over, at der kun er to bud, siger Jesper Hempler. - Jeg tror stadigvæk, at det er et rigtig godt område, og at der vil være en rigtig stor interesse for at lave noget. Men tingene skal i gang, og der er nogen, der skal være den første., Det er en af de hurdler, jeg tror, der kan være.

Havde håbet på flere bud 2. viceborgmester Klavs Norup Lauridsen (K) konstaterer, at det havde været dejligt, hvis der havde været flere bud. - Jeg havde håbet på flere bud, men det kan ende lykkeligt alligevel, da et bud kan være godt nok. - Hvorfor tror du, at i ikke har fået flere bud? - De meldinger, vi har fået fra forvaltningen, har gået på, at der har været flere, der har været interesseret. Men hvorfor de ikke har nået at aflevere et bud, det kan jeg ikke udtale mig om. Jeg ved, at man vil prøve at undersøge, hvorfor de ikke er kommet i hus. - Forventer du, i accepterer et af de to bud på byrådsmødet 18. september? - Nej, for nu begynder dialogen med de her bydere. De vil blive inviteret til en samtale, og man kigger de her bud godt i gennem. Så må vi se, hvad der når at ske til den 18. september, siger Klavs Lauridsen.