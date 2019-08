Tre nedslag i havnefestens historie: - En overgang har det mindet for meget om en festival

3. En hyggefest - ikke en festival

- I gamle dage var det en mand på en ølkasse med en harmonika, forklarer Hervig Bach, der oplever, at havnefesten er blevet mere kommerciel og har bevæget sig hen mod en festival.

- Det er min mening, at det en overgang har været lidt over i en retning af festival. Og det skal det ikke være. Musikken har taget lidt for voldsom overhånd. Folk skal kunne snakke sammen, siger han.

Derfor er det vigtigt at have hyggen for øje i fremtiden ifølge Hervig Bach.

- Det er blevet bedre. Musikken er blevet lidt mere dæmpet. Det er en hyggefest. To hyggelige dage, siger han.