- Og på den her måde er vi fortsat selvstændige, men uden at have så travlt, som vi før havde. Nu kan en af os med god samvittighed tage fri og vide, at butikken er i gode hænder, tilføjer Carsten Jensen.

- Nej, for så kunne det aldrig gå. Her i butikken stoler vi 110% på hinanden, fastslår Torben Møllebjerg.

- Men når man er vant til at være sig selv, er det en svær beslutning at tage.

- Og det skulle jeg have gjort for mange år siden, indrømmer Torben.

Når en stopper, stopper alle tre

De tre seniorer er alle så heldige at have bevaret en fysik, der kan holde til arbejdet. Men de understreger ivrigt, at det sandelig ikke er tilfældigt.

- Vi tre cykler sammen en gang om ugen, og om vinteren går vi sammen til old-boys gymnastik, fortæller Torben Møllebjerg.

- I det hele tage så har vi mange hyggelige timer sammen uden for butikken, hvor vi blandt andet går til koncerter.

De mange års erfaring, de har, gør at man i den butik får en meget personlig og grundig betjening.

- Vi har igennem årene lært at se på folk, hvad det er, de gerne vil have. Så hvis nogen kommer med et ønske, vi kan se er forkert, så er vi ikke kede af at sige det, for det ved vi, kunden i sidste ende vil blive glad for, forklarer Carsten Jensen i et øjebliks alvor.

- Og når vi har gjort de godt en gang, så kommer de jo igen.

- Ja, suppeler Verner Jensen med et glimt i øjet: - Vi vil meget gerne sælge....det vi synes du skal have.

De tre seniorer er enige om, at havde det ikke været for deres butiks-olle-kolle, så var de gået på pension for længst.

- Og den dag, hvor den ene af os vælger at sige stop, så stopper det helt.