Tre kommuner blev til en i 2007: Økonomien løb af sporet fra starten

I efteråret 2005 valgte man et overdragelses-udvalg, som senere blev byråd i den nye kommune. Gennem hele 2006 var der således tre gamle byråd med tre borgmestre og et nyt byråd med en ny borgmester, som ovenikøbet også var gammel borgmester. Og de tre kommunaldirektører skulle holde forretningen kørende i de gamle kommuner, samtidig med at de fik den nye kommune stablet på benene. Så der var bestemt nok at se til i forvaltningen.

Flere borgere i Kerteminde Kommune synes, at kommunen er for lille til at klare fremtidens udfordringer og bør lægges sammen med Odense eller Nyborg Kommune. I denne serie forsøger vi henover julen at komme rundt om spørgsmålet: Er Kerteminde Kommune for lille? Samtidig forsøger vi at finde ud af, om en sammenlægning overhovedet er realistisk. I går kunne du læse, hvordan læserne reagerede på spørgsmålet: Er Kerteminde Kommune for lille?, samt hvad lokalredaktøren mener om en sammenlægning. I dag kan du læse om to pensionerede journalister, der husker tilbage på sammenlægningen i 2007, og så kigger vi på fordelene ved en større kommune.

Økonomien løb løbsk fra start

- Jeg tror ikke, der var nogen, der var klar over, hvor mange opgaver der egentlig blev overdraget fra amterne, siger Henrik Mohr og fortæller, at budgetterne blev overskredet helt vildt i årene efter sammenlægningen. Det bekræfter Palle Hansborg-Sørensen, der var den første borgmester i den nye kommune.

- Vi fik nogle vanskelige opgaver, for eksempel på socialområdet. Det vanskelige var, at det var svært for kommunerne at vurdere ressourceforbruget, altså økonomien omkring mange af de ting, vi fik ud. Derfor var de første år, økonomisk set, meget vanskelige at styre, fortæller han.

Efter sammenlægningen skulle de tre kommuner tilpasses hinanden, man skulle blandt andet finde et fælles serviceniveau.

- Serviceniveauerne var forskellige i de tre kommuner, og der valgte vi nok en løsning, som måske ikke var helt den rigtige. Vi lagde os nemlig på det niveau, der var bedst for borgerne, og dermed også dyrest. Og det betød jo, at økonomien kom til at stramme ekstra meget til, fortæller Palle Hansborg og fortsætter:

- Og jeg tror faktisk, at det er noget af det, vi lider under stadigvæk. Meningen var jo, at kommunerne skulle tilpasse sig og finde en middel løsning, også på økonomien. Men i og med at man går hen og vælger den bedste løsning på alle områder, så vil det komme til at knibe med økonomien. Så der var vi ikke dygtige nok til at skære ind fra starten af.