Travl kromutter i Kerteminde Havnefests Sildekroen: - På tirsdag møder jeg nok på arbejde med jetlag

For Inger Mehl er det motiverende at vide, at alle de arbejdskræfter, hun lægger i Sildekroen under Kerteminde Havnefest, sørger for, at der kommer i kassen til hendes roklub. Foto: Birgitte Carol Heiberg.

Mere end 12 timers vagter to dage i streg. Det er intenst at være krovært under Kerteminde Havnefest, men Inger Mehl, der er ny vært i Sildekroen, gør det gerne, fordi hun ved, at det genererer et økonomisk overskud til Kerteminde Roklub.

Kerteminde: - Som ung var vi en flok fra Odense, der ofte kørte til havnefesten i Kerteminde. Så bagte vores fyre på fiskernes kærester, og fiskerne bagte på os, og så kom alle op og slås. Bagefter tog vi hjem, fortæller 59-årige Inger Mehl grinende. Hun bor i Nr. Lyndelse nu, så egentlig burde Kerteminde Havnefest ikke være en del af hende, men det er den blevet. Hun er medlem af Kerteminde Roklub og har de sidste mange år taget frivillige vagter i baren i Sildekroen til havnefesten. - Jeg synes, at det har været vildt skægt, smiler hun. I omkring 12 år var det Pia og Peder Dam, der bestyrede kroen, men de ville gerne give ansvaret for kroen videre til nogle andre, så de selv kunne prøve at være gæster ved havnefesten. Derfor er det i år Inger Mehl, der sammen med Pernille Gram har overtaget rollerne som kroværtinder. Pia og Peder Dam har dog ikke helt sluppet Sildekroen. Parret kommer og tager en barvagt under årets havnefest. Inger Mehl er til daglig chefsekretær ved Falck i Vejle og vant til at sætte ting i system, så det har ikke skræmt hende at være med til at overtage styringen af Sildekroen i år. Lige nu er det eneste skræmmende for hende, at sommervarmen bager, og hun kampsveder, mens hun står og gør termokander med kaffe klar til den brunsviger, som senere skal serveres til kroens gæster. Vinduerne i Fiskernes Hus på havnen, hvor Sildekroen holder til, er ganske vist taget ud, så der bare kommer en smule mere luft ind. Og også så Anna Rosenfeldt, der står og smører laksesandwich indefor, ikke skal føle sig helt alene, men kan kommunikere med folk udenfor. Alligevel er luften tung og varm omkring dem.

Anna Rosenfeldt står for at smøre laksesandwich i Sildekroen. Hun regner med, at hun kommer til smække omkring 500 sammen, mens der er havnefest. Foto: Birgitte Carol Heiberg.

Intens weekend Fredag brugte Inger Mehl 12 timer med at forbedre Skipperkroens åbning. Hendes lørdag i kroen begyndte klokken ni, og hun regner med, at klokken bliver tre i nat, inden kroen kan lukke ned. Søndag går det løs klokken ni igen, men her lukker Sildekroen tidligere. Dog skal hun være klar igen mandag morgen klokken ni til at pille det hele ned igen. - På tirsdag møder jeg nok på arbejde med jetlag, ler hun. Inger Mehl giver dog gerne de frivillige timer til Kerteminde Havnefest, selv om det er rimelig intenst. - Det er et vildt hårdt, men det er jo meget koncentreret, når det kun er i en weekend, og så ved jeg jo, at det arbejde, jeg gør, er godt for roklubben, fordi den får del i overskuddet fra havnefesten, påpeger hun. Under havnefesten har roklubben over 100 frivillige. Alene i Sildekroen er der vagtsat omkring 45 til at passe baren og lave mad. - Jeg vil langt hellere være med til at arbejde under havnefesten, end jeg vil ud og sælge lodsedler for at tjene penge til klubben, understreger Inger Mehl.

Kort efter, at Kerteminde Havnefest officielt var skudt i gang med tre kanonslag, var der hurtig gæster i Sildekroen. Foto: Birgitte Carol Heiberg.

Nye tiltag Sammen med sin medvært, Pernille Gram, har hun i år forsøgt at tilføre Sildekroen lidt nyt. De serverer noget lidt andet mad i kroen og har også lagt et andet musikprogram. Et andet tiltag er, at kroværtinderne gerne vil forsøge at flytte gæsterne til havnefestens forfester fra haven til havnen. Derfor har de skabt et lounge-område, hvor folk kan flyde ud eller spille beer pong, kort og rafle. Kroværtinderne håber, at de med det tiltag kan flytte flere unge ned til deres kro. Kerteminde Havnefest er skudt i gang, og mange ben begynder at bevæge sig ned ad Dosseringen. I Smuglerkroen er der allerede godt gang i årets pigefrokost. Om lidt skal der serveres gratis sildemadder og brunsviger til Sildekroens gæster. Inger Mehl går sammen med Pernille Gram og de andre frivillige en travl aften i møde.

Jeanette Schmidt fra Assens (tv) og Cecilie Pugdahl fra Odense var nogle af de mange kvinder, der deltog i årets pigefrokost i Smuglerkroen. Foto: Birgitte Carol Heiberg.