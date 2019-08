Toy Story: Fuld fart på legetøjet i Kerteminde Kino

Kerteminde: De populære legetøjsfigurer Woody, Jessie og Buzz Lightyear er tilbage på det store lærred i Toy Story 4.

Woody har altid følt sig sikker på, hvad hans plads i verden var, og at hans formål er at tage sig af "sit" barn. Så da Bolettes nye, hjemmelavede stykke legetøj, Gafli, erklærer, at han er "skrald" og ikke legetøj, påtager Woody sig ansvaret for at vise Gafli, hvorfor han bør stå ved, at han er et stykke legetøj.

Filmen spiller i Kerteminde Kino med dansk tale og kan ses i både 2D og 3D fra torsdag 29. august og frem til 10. september.

/EXP