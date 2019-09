Tornøes hotel et år efter udvidelsen: Det var det helt rigtige

Næste generation er ved at blive kørt i stilling på Tornøes Hotel - her ses fra venstre Morten Birkerod, Charlotte Frandsen og Ulrich Birkerod Frandsen ve den nye Tornøes Passage. Både kertemindere og hotellets gæster roser dagligt, hvor smuk den nye bygning er blevet, og hvor godt den passer ind i bybilledet. Tornøes Passagen må meget gerne benyttes af alle i Kerteminde i lighed med alle byens andre hyggelige passager. Foto: Helle Nordström

Hotellet med den smukke beliggenhed ved havnen fik sidste år 21 værelser til de 38, der var i forvejen. Samtidig trådte næste generation, Ulrich Birkerod Frandsen ind i hoteldriften, så han er klar til at tage over, når forældrene, Charlotte Frandsen og Morten Birkerod, på et tidspunkt stopper.

Kerteminde: - Vi kan ikke fylde alle værelserne hele tiden, men set over året, så var det den helt rigtige beslutning, siger 29-årige Ulrich Birkerod Frandsen. Han er søn af hotelparret Charlotte Frandsen og Morten Birkerod, og han trådte ind i ledelsen af hotellet på havnen, samtidig med, at udvidelsen blev taget i brug. - Investeringen i de 21 nye værelser er et bevis på, at vi tror på byen og på området. Vi tror på, at der fortsat vi være vækst i både erhvervs- og turistlivet. Så er det dejligt at se, at byen også vælger at investere lidt i os til gengæld, siger han med henvisning til, at brostenene på Hindsholmvej nu bliver erstattet med asfalt. Støjen fra brostenene har været sådan en plage for hotellets gæster, at det har været nødvendigt at lægge ørepropper på alle værelser.

Hotel i mere end 100 år Tornøes Hotel ligger på en placering, der i århundreder har været en af byens allerbedste pladser lige ned til den gamle renæssancehavn.Den nuværende hotelgrund har i tidligere tider været delt i flere matrikler, og ejerne kan spores helt tilbage til 1600-tallet.



Funktionen som værtshus, bryggeri og senere hotel blev startet af Hans Larsen 1844.



I 1860 købte brygger Wentzel Tornøe en af ejendommene på matriklen, i 1865 fik han gæstgiverborgerskab, og i 1870 opkøbte den driftige forretningsmand desuden en af naboejendommene og lagde den til, og det er hans navn, hotellet fortsat bærer.



Wentzel Tornøe supplerede bryggeri og værtshus med gæstgiveri, og forretningen gik tydeligvis godt. I 1898 var ejendommen ud mod Strandgade vokset til et stor, flot provinshotel.



Det var imidlertid først Christen Thomsen, der fik samlet alle de matrikler, der fortsat i dag hører til Tornøes Hotel.



Desværre gik det ikke så godt for Christen Thomsen, som i 1902 måtte se sit hotel sat på tvangsauktion.



Tornøes Hotel blev opkøbt af aktieselskabet "Kerteminde Hoteller", der også ejede "Strandhotellet" på Strandvejen.



Aktieselskabet solgte i 1919 hotellet videre til Nikolaj Nielsen, der drev det indtil sin død i 1936. Året efter solgte hans enke hotellet videre til Kaj Skannerup Nielsen.



I 1945 blev hotellet overtaget af Emmy Nielsen, der i 1973 blev afløst af hotelforpagter Peter Rose Nielsen. Han blev i 1982 ejer af hotellet sammen med Ruth Nielsen, Tommy Rose Nielsen og Laila Rose Madsen.



Familien Rose Nielsen solgte i 1983 hotellet til ejendomsinteressentskabet Tornøes Hotel.



Morten Birkerod overtog hotellet 1. oktober 1986.

Glad for at være kommet hjem Ulrich Birkerod Frandsen har målrettet sin uddannelse på at drive Tornøes Hotel, når hans forældre på et tidspunkt stopper. De er begge omkring de 60 og forudser ikke at stoppe lige med det første, men sønnen er nu blevet en del af den daglige drift. Derfor har han læst økonomi og siden arbejdet i direktionen for en lille hotelkæde i København. Hans lillesøster Christine, der også er bosat i Kerteminde, hjælper også til på hotellet, når studierne tillader det, men hun har ingen planer om at træde ind på fuld tid. - At jeg på et tidspunkt skal overtage Tornøes Hotel har været en del af masterplanen, siden jeg som 16-årig begyndte at gå til hånde på hotellet, fortæller han. - Nu var det ved at være tiden at finde ud af, om det så også er noget for mig at drive Tornøes Hotel videre. Han har nu været i gang siden juni 2018, og han har ikke planer om at stoppe igen. - Jeg er rigtig glad for at være kommet hjem igen. Jeg trives både i Kerteminde og på hotellet, og heldigvis er min kæreste også meget glad for Kerteminde. Vi har slået os ned i Kerteminde, og vi har fået en lille datter, så måske er tredje generation på hotellet allerede sikret, fortæller han.

Matador-stemningen skal bevares Selvom Ulrich Birkerod Frandsen foreløbig ikke har overtaget hotelledelsen men blot er indtrådt i driften, har han allerede på det første år foretaget flere ændringer. De kan blandt andet ses på menukortet, der er blevet moderniseret. Desuden har moderne teknologi for alvor holdt sig indtog. Men en ting skal der ikke røres ved: Tornes Hotel skal forsat fremstå som et gammeldags provinshotel - en tidslomme fuld af "Matador"-stemning. - Vi skal holde fast i vore rødder, for det er det, vi tror på, og det kan sagtens lade sig gøre at drive et moderne hotel i de klassiske rammer, understreger han. Fremtidsplaner er der masser af på hotellet: - Vi har masser af gode ideer på tegnebrættet, forsikrer Morten Birkerod. At drive et hotel er en løbende proces, man aldrig bliver færdig med. Der er rigeligt med planer, og det er ikke blevet mindre, efter at Ulrich er kommet til, vi skal bare lige kunne følge med.