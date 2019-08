Topkarakterer til børnehjem i Kerteminde

Kerteminde: I 2007 fik Kerteminde Kommune en idé om at bygge et moderne børnehjem, der ikke føles som en institution, men kombinerer fornemmelsen af et trygt hjem med nye ideer om, hvad en døgninstitution er. Villaen blev indviet på Strandgårds Allé i 2014 med fondsmidler fra Den A.P.Møllerske Støttefond, OAK Foundation Denmark og Egmont Fonden.

Og for nylig kunne politikerne i børn- og skoleudvalget glæde sig over, at stedet scorer topkarakterer i en helt ny tilsynsrapport fra Socialtilsyn Syd.