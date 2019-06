Toldboden giver den store fortælling om Kerteminde: Du kommer tættere på byens DNA

Kerteminde: Hvorfor ser Kerteminde ud, som den gør?

Hvordan har byen forandret sig, og hvad er det for ting, der skal bevares for eftertiden?

Det er nogle af de spørgsmål, man kan blive klogere på, når Østfyns Museer fredag den 14. juni åbner sin sommerudstilling på Toldboden i Kerteminde.

Udstillingen fortæller om, hvordan Kerteminde konstant har været under udvikling og forvandling.

Museet fortæller i en pressemeddelelse, at baggrunden for, at museet tager temaet udvikling og bevaring op, er, at kommunen har sat gang i en såkaldt kulturarvsmasterplan.

Med kulturmasterplanen skal man bruge "den store fortælling" om hele Kertemindes maritime tilknytning til at skabe en overordnet ramme for fysisk planlægning i kommunen.

- Planen skal fokusere på den del af kulturarven, vi vælger at tage med fra fortiden og gøre til en ressource i fremtiden. Sådan kulturarven bliver et aktiv, der bidrager til at udvikle et miljø, som er attraktivt for både borgere og turister, står der i pressemeddelelsen.

På udstillingen kan man få mere at vide om byens forskellige kvarterer, og hvordan de passer ind i den gennemgående maritime fortælling.