To nye chefer i Kerteminde Kommune

Kerteminde: 1. marts indleder to nye chefer arbejdet på rådhuset i Kerteminde. Christian Barding er ansat som chef for Kultur, Fritid og Faciliteter og Annemette Winther som Unge- og Skolechef.

Christian Barding er 47 år og kommer fra en stilling som Centerchef for Borger og Branding i Guldborgsund Kommune, mens Annemette Winther de sidste 10 år har arbejdet i Odense Kommune, hvor hun blandt andet har været ansvarlig for en række store projekter inden for skole-, uddannelse- og ungeområdet. Senest som programleder for Odense kommunes store satsning "Børnene i Robotbyen".

/EXP