To kandidater fra Kerteminde Kommune til fynsk kulturpris

Fyn: Så er det igen blevet tid til, at Den Fynske Kulturpris skal uddeles. De ni fynske medlemskommuner har i alt udvalgt 16 nominerede til Den Fynske Kulturpris, som i 2019 uddeles for 10. gang.

Årets to kulturpriskandidater fra Kerteminde Kommune Agnes Henningsen Festival, afholdt i Anexet ved Lundsgaard Gods fra 16.-18- november 2018. Festivalen varede tre dage og fejrede den frie kvinde med litteratur, musik, gastronomi og kunst - alt sammen i forfatteren og samfundsdebattøren Agnes Henningsens ånd. Op mod 1000 mennesker lagde vejen forbi festivalen.

Den anden kandidat er "Spøgelsesskibet ved Munkebo" - et vikingespøgelsesskib skabt kun af vand og lys trak i september og oktober 2018 12.000 besøgende til Munkebo Havn, hvor skibet på magisk vis svævede på vandet. Skibet var med til at fortælle, hvordan Kertinge Nor var et vigtigt knudepunkt for vikingernes mægtige skibe.

Kulturregion Fyn afholder i år den prisuddelingen på Ærø-færgen 14. november fra kl. 12-15.