To år efter åbning: Livsstilsbutik er sat til salg

Sygdomsforløbet kastede hende ud på en mental og fysisk rutsjebanetur. Livsstilsbutikken skulle være hendes vej tilbage til arbejdslivet. Et frirum for hende.

Kerteminde: For to år siden åbnede Sanne Johansen livsstilsbutikken " Hecter " i Kerteminde.

Syg igen

Efter Sanne Johansen havde haft butik i et år, dukkede sygdommen op igen.

- Hele sidste år har vi kørt med personale, og Sanne har ikke været i butikken i et år nu.

Grundlaget for at have butikken er der derfor ikke længere, mener Anders Hecter. Derfor har han og Sanne Johansen besluttet at sætte forretningen til salg.

- Det er en rentabel forretning med en masse gode og loyale kunder, påpeger han.

Da han og Sanne Johansen åbnede forretning, skulle de bevise, at den kunne eksistere i Kerteminde. Det kan den, og derfor er der også flere, der er interesseret i den, fortæller han.

Hecter har stadig åben. Kunderne kommer ikke til at opleve, at forretningen lukker, forsikrer Anders Hecter.

Den skal bare have ny ejer.

- Vi er meget taknemmelig for, at kunderne er så gode til at bruge butikken og er så loyale over for den, påpeger han.