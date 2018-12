Tjen penge på at passe dine egne børn

Kerteminde: Det har stået på ønskesedlen hos mange lokale børnefamilier i årevis. At Kerteminde Kommune ville indføre tilskud til børnepasning i eget hjem. Nu har politikerne lyttet. Forleden vedtog børn- og skoleudvalget, at ordningen skal træde i kraft fra årsskiftet. Snart kan forældre med børn i alderen 24 uger til seks år få penge af kommunen for at blive hjemme med de små og dermed fravælge dagpleje, vuggestue eller børnehave.

- Det er simpelthen for at give en bedre service, og når vi nu gør det, kunne vi lige så godt gøre det fuldt ud, fortæller udvalgsformand Jutta Lundqvist Nielsen (Ø), der oprindeligt ønskede, at ordningen kun skulle gælde op til børnehavealderen.

Ifølge dagtilbudsloven kan tilskuddet gives fra det tidspunkt, barnet vil kunne tilbydes en plads i et dagtilbud. Tilskudsperioden kan minimum vare i 8 uger og maksimalt et år. Det vil betyde, at forældre, der ønsker at passer deres børn i mere end et år, vil skulle genansøge inden tilskudsperiodens udløb. Der kan maksimalt gives tilskud til tre børn per husstand, og det samlede tilskud til den enkelte ansøger kan ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge.

Tiltaget er en del af Dagtilbudsreformen, der blev vedtaget i sommeren 2017 imellem Regeringen, DF, S og R. Aftaleparterne vil forbedre fleksibiliteten for børnefamilierne, så de får mere frit valg, kan vælge at bruge mere tid sammen og kan opnå en bedre balance mellem familie- og arbejdsliv.