Tjek af Renæssancehavnen: Der mangler enkelte sten, og fortovet er skredet

Kerteminde: På mandag holder Kerteminde Kommune fem-årsgennemgang af Renæssancehavnen sammen med entreprenøren, M.J. Eriksson. Det er samtidig sidste chance for kommunen for at få rettet fejl og mangler ved Renæssancehavnen, inden garantien løber ud.

- Mandag er det fem år siden, at vi havde afleveringsforretning, og der holder vi så fem-årsgennemgang, siger ingeniør ved Kerteminde Kommune Lars Bertelsen.

Lige borset fra brostenene, som der ikke er fundet en løsning på endnu, er Lars Bertelsen godt tilfreds med Renæssancehavnen.

- Jeg synes ikke, der er meget at sætte en finger på.

Torsdag var han ude at gå en sidste runde i Renæssancehavnen for at finde fejl og mangler, men indtil videre ser det ud til, at det bliver en kort liste, han afleverer til entreprenøren på mandag.

Der mangler et par sten hist og her, og cirka ti meter af fortovet ved træterasserne er sunket, så kommunen har været nødt til at reparere det.

- Det er sandsynligvis, fordi der er en sprække mellem træterrassen og fortovet, så der er en del sand, der er skredet ud, og så kan det tage fortovet med sig.

- Det tager vi forbehold over for, fortæller Lars Bertelsen, der ikke kan sige, hvad løsningen bliver, før træterrassen bliver taget op, så man kan se, hvad der sker nedenunder.