Tilbud til ung m/k fra Kerteminde Kommune: Rejs til USA med Lions

Nordøstfyn: Lions Kerteminde og Lions Youth Exchange-programmet giver en ung fra Kerteminde Kommune mulighed for at få en på opleveren i sommerferien.

Den unge får mulighed for at opleve hverdagen i en anden kultur og for at være ambassadør for større international forståelse.

Udvekslingsbesøget tilbydes en ung m/k mellem 16 og 20 år, som i sommeren 2019 kan komme på et fire ugers ophold i USA. Opholdet består af et lejrophold med "homestay" både før og efter et lejrophold, hvor man er sammen med andre unge mennesker fra hele verden i en Lions International Youth Camps.

Der er afrejse 4. juli og forventet hjemrejse 29. juli.

Den unge skal kunne kommunikere på engelsk. Lions Kerteminde dækker udgifterne til rejse og ophold - og giver et mindre tilskud til lommepenge,

Ansøgningen skal være Lions i hænde senest 7. december, og mulige kandidater skal forvente at blive indkaldt til en samtale.

Ansøgningen skal sendes til kerteminde@lions.dk.