Tidsler i tusindvis: Vejret spændte ben for landmanden to år i træk

Munkebo: - Jeg er ked af, at beboerne på Korvetten er så generet af mine tidsler, men jeg kan desværre ikke gøre noget ved det før om to-tre uger, når jeg høster. Til gengæld håber jeg, at vi i år får nogle forhold, der gør, at jeg kan komme til at bearbejde jorden, siger den økologiske landmand John Boerskov, der har forpagtet marken rundt om Korvetten og en masse andet jord af Kerteminde Kommune.

- De første år, jeg havde marken, var der ingen problemer. Det er kun de sidste to år, og det hele bunder i det våde efterår, vi havde i 2017. Da var det så fedtet, at det var umuligt at komme ud og bearbejde jorden. Vi var tæt på at køre fast allerede, da vi høstede, forklarer han.

- Det betød, at der var tidsler i marken sidste år, men da var det heller ikke muligt at komme i jorden og bearbejde efter høst, for da var det så tørt, at jorden var hård som beton.

John Boerskov forsikrer, at han i foråret har gjort alt det, man skal - det har bare ikke været nok til at gøre det slemme ved tidslerne.

- Tidsler er meget hårdføre og derfor altid et problem i forhold til økologi. I foråret harvede jeg to gange, inden jeg såede, og derefter striglede jeg to gange, så jeg synes, at jeg har gjort alt, hvad man med rimelighed kan forlange. Men man får altså ikke udryddet tidsler på et enkelt år.