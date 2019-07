Tidselhelvede på Korvetten: Vi har det i kaffen, i håret, i plænen - der er tidselfrø overalt ude og inde

Beboerne i seniorbofællesskabet Korvetten i Munkebo er ved at fortvivle over et liv med tidselfrø overalt. Den mark, der omgiver bebyggelsen, er så fyldt med tidsler, at det er svært at få øje på kornet. - Jeg har gjort, hvad jeg kunne, siger økologisk landmand John Boerskov

Munkebo: Rundt om i seniorbofællesskabet Korvettens velplejede haver er der rigt dekoreret med hvide fnug. De hænger i buske og blomster, de ligger på plæner og tage og biler, og der kommer hele tiden flere svævende fra marken, der omgiver bebyggelsen. - Vi har det på plænen, i tagrender, i håret, i kaffen. Overalt. Der er tidsler over det hele. Vi er ved at have en hvid græsplæne i stedet for en grøn. Det er altså noget griseri, beklager Dorthe Hansen. En meters penge fra, hvor haverne stopper, starter den kommunale mark, der er bortforpagtet til økologisk landmand John Boerskov fra Seden Strandby. Kommune stiller krav om , at der ikke bruges sprøjtemidler (pesticider) på deres marker. John Boerskov forsikrer, at der er mere byg og ærter i marken, end der er tidsler, men det er først og fremmest tidslerne, man får øje på. De står tæt på marken, høje og sådan set flotte - med frø i millionvis lige klar til at sende ind over haverne. - Jeg ringede sidste år til kommunen, og jeg blev også stillet om til en afdeling, der skulle have med det at gøre, men da jeg klagede over alle tidslerne, fik jeg svaret: Hvad er en tidsel?, fortæller Dorthe Hansen. - Jeg sagde til ham, at det kunne han komme herud og se, men jeg tror aldrig, at der kom nogen.

Man skal have en tidselstrategi At tidsler er svære at slippe af med, kan de fleste haveejere nikke genkendende til.Og det bekræftes til fulde af planteavlskonsulent Poul Christensen, ØkologiRådgivning Danmark.



- De er svære at få bugt med, men vi prøver alt, hvad vi kan, og vi har nogle effektive metoder. For eksempel har pløjning efter høst og igen til foråret vist sig at være meget effektivt. Det er bare vigtigt, at man sørger for at have en ordentlig tidselstrategi - og følger den, siger han.



At der ikke kunne pløjes i det våde efterår 2017, er han helt enig i. Men han mener nu nok, at hvis man virkelig ville, så kunne der godt være pløjet i 2018:



- Vi fik da regn i august.



Poul Christensen understreger, at han er sikker på, at landmanden hellere end gerne kom af med alle sine tidsler. For det er dyre gæster i marken.



- Har man blot fem tidselplanter pr. kvadratmeter, kan det koste op til 20 procent af udbyttet.

"Der findes ingen tidsler uden torne, og ydermere er de sammensvorne", skrev digter Benny Andersen. Det passer perfekt på tidslerne ved Korvetten, der danner fælles front lige ude på den anden side af hækken - klar til at sende kaskader af frø ind i haverne. Foto: Helle Nordström

Grillaften med tidselfrø som ekstra krydderi Beboerne på Korvetten har klaget igen i år, og de håber, at det hjælper lidt mere denne gang. - Det er altså næsten ikke til at leve med alle de tidselfrø. Forleden havde vi gæster til grill, men der var desværre lige en smule blæst, så vi kunne jo dårligt sidde derude. Det er altså ikke rart, når der lander en stor buket tidselfrø i creme fraichen, siger Dorthe Hansens nabo Jørgen Magnussen. - Nej, det er ulækkert. Jeg havde min søster til kaffe en dag, og hun overså nogle frø, der var landet i hendes kop, så hun fik det i munden, supplerer Dorthe Hansen. - Ja, ja, men heldigvis smager det ikke ret grimt, beroliger Erik Johansen med et grin. Han bor nogle huse længere henne ud til et særligt tætbevokset tidselbed. - Nej helt ærligt, så er det flot, at Kerteminde Kommune kræver deres marker dyrket uden brug af sprøjtemidler, når det så bare betyder, at vi bliver nødt til at sprøjte i vores haver, fordi vi bliver dænget til med tidsler, tilføjer han. I sommervarmen er det ikke blot ude i haven, beboerne har problemet, det er også inde i husene. - Vi kan jo næsten ikke holde ud ikke at have havedøre og vinduer åbne, men det betyder, at frøene også sejler ind i husene. Når det lufter lidt, så kan det godt blive nødvendigt at støvsuge i stuen to gange om dagen for ikke at få det slæbt rundt i hele huset, fortæller Jørgen Magnussen.

Tidselfrøene er spredt dekorativt ud oevr havens planter.Foto: Helle Nordström

Landmand har gjort, hvad han kunne Dorthe Hansen understreger, at det ikke er landmanden, de har noget imod, men den måde, han passer sin mark på - eller ikke passer. Erik Johansen har arbejdet med landbrug hele sit liv, og han forsikrer, at sådan bør en mark ikke se ud: - Han skal bare bruge sine redskaber inden og efter, han har sået og igen efter høst. Det er John Boerskov sådan set helt enig i: - Jeg ved godt, at det må være meget generende for dem, men der er ikke noget, jeg kan gøre lige nu. Tidselmarken er et resultat af et meget vådt efterår i 2017 og et usædvanligt tørt efterår 2018 - begge dele gjorde det umuligt at arbejde med jorden. Nu høster jeg om to-tre uger, og så har vi forhåbentlig fået noget vand, så jeg kan arbejde med jorden i år, siger John Boerskov. - Jeg mener, at jeg har gjort alt, hvad man med rimelighed kan kræve. Jeg er ked af, at det ikke har nyttet mere.

- Det ser nærmest ud som om, vi har plukket kyllinger, men det er altså bare tidselfrøene, der danner et hvidt tæppe på græsset, fortæller beboerne på Korvetten. Foto: Helle Nordström