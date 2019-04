Tidligere borgmester vil stoppe luksus-boliger på Nordre Havnekaj: Borgerne ved ikke, hvad der er på vej

Kerteminde: Tidlige borgmester Sonja Rasmussen står i spidsen for en ny græsrodsgruppe, der i 11. time vil forsøge at standse udbuddet af 18 private boliger på Nordre Havnekaj.

- Jeg kaster mig ind i det her, fordi jeg tror, vi endnu kan nå at påvirke det. Vi ved godt, det ikke er nemt, men det er vigtigt, så derfor giver vi den fuld gas, siger Sonja Rasmussen.

Målet for gruppen er at rejse en folkestemning mod projektet på Nordre Havnekaj og få byrådet til at tænke sig om en ekstra gang.

- Vi synes ikke, det er et godt projekt på Nordre Havnekaj, fordi det udelukker muligheden for, at der kan komme noget senere, som kunne være fantastisk for borgerne.

En af gruppens ideer er, at det skal undersøges, om der er mulighed for at få fonde til at støtte en udvikling af Nordre Havnekaj - i stedet for at bygge private boliger. Kerteminde har tidligere med succes fået støtte til blandt andet Sybergland, og dengang Sonja Rasmussen selv var borgmester, Renæssancehavnen i Kerteminde.

- Jeg har den erfaring, at hvis vi har et rigtigt godt projekt, som der er opbakning til, så er det ikke beløbet, der er afgørende, men det er, om ideen er god. Så vil fondene meget gerne være partnere.