Tidligere Kirsebær-formand hylder fællesskabet og langspyt

3) Fakkeloptoget og lyset synges ud

Fællesskabet, det er noget af det vigtigste ifølge den tidligere formand for kirsebærfestivalen.

Det er derfor, at fakkeloptoget og derefter udsyngningen af lyset er en af favoritterne for ham.

- Alle elsker det her, hvor både turister og borgere er begejstrede. Det er en af de helt store og smukke oplevelser. Også sidste år med brandforbuddet, hvor vi måtte lyse med telefoner og så videre. Det er de her ting, der virkelig er med til at gøre noget godt for Kerteminde og grunden til, at folk kommer igen.