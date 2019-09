Thomas har Langeskov Kræmmermarked i blodet

Han skulle vise de mange kræmmere hen til deres pladser. Han kendte pladsen bedre end de fleste, så det var intet problem for ham at løbe i forvejen og dirigere kræmmerne på rette vej.

Sådan så den allerførste plakat for Langeskov Kræmmermarked ud. Siden er antallet af kræmmere næsten fordoblet. Antallet af gæster anslås til at være mere end tredoblet.

Vi sidder ikke på kassen

Det var Svend Åge, Thomas' far, der spillede en stor rolle i Langeskov Kræmmermarkedets tilblivelse.

Han var formand for Langeskov Borgerforening. Flere i byen var dog utilfredse med, at foreningen ikke brugte de kontingentpenge, som der blev indbetalt fra medlemmerne. De følte ikke, de fik noget for pengene.

Modsvaret fra Svend Åge var et kræmmermarked, og han gjorde en stor indsats i at få kommunen til at lege med og kræmmerne til at møde op.

Det blev en stor succes og den 20. til 23. september, kan man komme og fejre 30-års jubilæum og gøre en god handel.