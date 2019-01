Thomas fandt sin rette hylde bag rattet

Langeskov: Han er opvokset i Langeskov og har selv taget sit kørekort i byen hos Flemmings Køreskole. Men da Flemming Nikolajsen er blevet motorsagkyndig og derfor ikke må drive køreskole længere, stod Thomas Cohr klar til at overtage domænet. Han har netop åbnet Cohrs Køreskole på Odensevej.

Og det første hold blev hurtigt fyldt op:

- Jeg har virkelig fundet min rette hylde. Jeg har fundet ud af, at jeg trives godt med at undervise, og jeg kan godt lide at være med til at præge de unge til at få en god oplevelse på vejene fra starten af, fortæller Thomas Cohr.