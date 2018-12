Thomas' drøm for gammel Kerteminde-bæltbåd fra 1918: Maagen skal gøres flyvefærdig

I september 2014 købte Thomas Vorre-Grøntved fra Hindsholm en gammel bæltbåd. I januar 2018 erkendte han, at drømmen om at restaurere den alene bliver for stor. Nu arbejder han sammen med Træskibsforeningen FOK Kerteminde på at danne et lav, som skal sætte båden i stand. Det er håbet, at der vil komme nogle fondspenge til arbejdet.

Kerteminde: I januar kiggede Thomas Vorre-Grøntved ned i det iskolde vand ved Rudolf Mathis og indså, at hans drøm kom til være svær at stå alene med.

Han var nødt til at bede om hjælp fra andre. For på bunden af vandet under al grødisen lå hans bæltbåd Maagen fra 1918. Han var ifærd med at restaurere den og drømte om at tage på eventyr på havet med den, da han pludselig fik en melding om, at den var sunket.

Kom båden op igen, skulle han få andre til at hjælpe sig med at stå for restaurering og driften af den. Det lovede han sig selv.

Med møje og besvær - dykker og kran - kom båden op og står nu på vinterpladsen i Kerteminde Marina på vej 6.

Nu har Thomas Vorre-Grøntved besluttede sig for at donere båden til Træskibsforeningen FOK Kerteminde,

- De kan få den få en god flaske rom, smiler han.

Sammen med foreningen arbejder han nu på at undersøge mulighederne for at stable et projekt på benene, hvor båden bliver restaureret i samarbejde med Skibsbevaringsfonden, og så skal den efterfølgende drift af Maagen være i et bådelav, "Maagens Venner," hvor alle interesserede kan deltage og sejle med.

Thomas Vorre-Grøntved regner med, at det vil komme til at koste omkring 800 - 900.000 kroner at sætte båden i stand, og det er håbet, at Skibsbevaringenfonden vil gå ind og støtte projektet økonomisk. Thomas Vorre-Grøntved har allerede været i kontakt med en konsulent fra Skibsbevaringsfonden, og nu skal han og de andre i træskibsforeningen i gang med at formulere en ansøgning og en beskrivelse af projektet til fonden.

Det er nu faktisk ikke første gang, at han har været i kontakt med Skibsbevaringsfonden. Det var han også for nogle år siden, da han købte den gamle bæltbåd.