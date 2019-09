Test: Her får du Nordøstfyns bedste flæskestegssandwich

2. Café Fodkold - 3 ud af 6 flæskeskiver - Pris: 40 kroner

Jeg har kigget på det gode tilbud flere gange, når jeg er gået forbi vognen på Torvet i Kerteminde, men ikke taget imod det - før nu. 40 kroner for en flæskestegssandwich, det er altså en god pris, og den billigste af de fire steder.

Kødet er svinekam, tror jeg - ikke ribbensteg. Jeg er af den holdning, at ribbensteg hører sig til i denne type sandwich, og svinekammen er da også noget mere tør end de andre steder. Det er svært for en svinekam at leve op til ribbenstegen, og det bliver ikke bedre af en tur på varmeren.

Rødkålen og agurkesalaten er igen lidt for sød til min smag, men det er op til den enkelte at bedømme, hvad man er til.

Alt i alt, så er det forventeligt, at en pølsevogn ikke udleverer stor kunst, og det er helt fint. Et enkelt råd kunne være at bytte kødet ud med ribbensteg - så kunne man sætte prisen lidt op.