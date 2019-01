Ternet Ninja redder (næsten) verden

Kerteminde: Anders 'Anden' Matthesens populære børnebog "Ternet Ninja" er nu blevet til en animationsfilm, som har premiere i Kerteminde Kino 5. januar.

Filmen følger teenageren Aske, der får en Ninja-dukke af sin onkel Stewart, der netop er vendt hjem fra Thailand. Dukken viser sig at være levende, dødens farlig og besat af tanken om retfærdighed og blodhævn over for manden, som ejer fabrikken, som den er lavet på.

Den ternede ninja hjælper Aske med hans problemer, og drengen lover til gengæld at hjælpe dukken, uden helt at vide, hvad det indebærer. Dukken er fast besluttet på at få hævn ved at slå den skruppelløse direktør ihjel, men Aske insisterer på at der er en bedre løsning.

Filmen er Matthesens anden animationsfilm, og seerne vil faktisk kunne møde figurer fra den første "Terkel i knibe" i denne film om Ternet Ninja, blandt andet Terkel selv og den fordrukne sømand Stewart Stardust.

Anders Matthesen har både skrevet, instrueret og lagt stemme til filmen./EXP