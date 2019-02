Teknisk udvalg anbefaler: Grønt lys til Kerteminde Camping

Kerteminde: Trods adskillige indsigelser anbefaler teknisk udvalg, at byrådet godkender en ny lokalplan for Kerteminde Camping.

- Vi diskuterede godt nok indsigelserne på mødet, men når man ser på den lokalplan, der har været gældende de sidste 12 år, og som den nye lokalplan afløser, så er bliver det ikke værre for sommerhusejerne, men faktisk bedre, siger Jesper Hempler (SF).

- Tidligere var det en lang bygning, der var tilladelse til at bygge - nu bliver den erstattet af punkthuse, så der bliver kig imellem bygningerne.

Jesper Hempler erkender, at det altid er ærgerligt at miste en udsigt, men den udsigt kunne de rent faktisk have mistet de sidste 12 år.

- Alt i alt mener vi, at det er helt rimeligt at vedtage den her lokalplan./ström