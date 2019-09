Kerteminde: Det endte med et høfligt "Nej tak", da teknisk udvalg forleden kiggede på et gavetilbud fra byens aktive skiltemaler Karl Krølle Nielsen.

Skiltet skulle præsentere bynavnet Kerteminde malet på en planke, der skulle placeres på to pæle i cirka tre meters højde. Karl Krølle foreslog skiltet placeret på engen, hvor Vestergade og Hans Schacksvej mødes.

- Eneste udgift for kommunen var pælene samt opsætning, så det er jo ikke de store summer, vi taler om, konstaterer formand for teknisk udvalg Jesper Hempler (SF).

- Men det endte alligevel med, at vi besluttede at takke pænt nej. Vi synes, det er et flot skilt, men lige i det område er der så mange andre skilte, at det vil blive en skilteskov.

Jesper Hempler fortæller, at der i udvalget blev talt om, at netop Karl Krølle Nielsens skilteide til gengæld vil kunne tage sig rigtig flot ud ude i landsbyerne.