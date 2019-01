- Det kan måske blive en fordel for hele byen, forklarer Jesper Hempler (SF), formand for Teknisk udvalg.

- Men samtidig med dagligvarehandel kommer der også et par store butikker med varer - det kunne være f. eks. Jysk Sengetøjslager - og så kan det da være, at det afholder nogle fra at køre ud af byen - til Odense eller Nyborg - så vi på den måde holder kunder og handel i byen - til glæde også for midtbyens butikker. Og der er jo også arbejdspladser i det. Vi kan ikke garantere, at det vil gå sådan, men vi er parate til at gøre forsøget.

Kerteminde: Efter dialog med idemanden, lang betænkningstid og på mødet en "lang og spændende debat med stærke holdninger og følelser" har politikerne i teknisk udvalg nu i enighed vedtaget, at de gerne vil give grønt lys til et butikscenter på Ndr. Ringvej - der, hvor tidligere fa. Jens Petersen solgte folkevogne.

Dødsstødet for midtbyen

I Cityforeningen er formand Jonas Nielsen lige dele ked af det og skuffet.

- Vi har nu i to omgange sendt dem en rapport, som Institut for Centerplanlægning har udarbejdet på vegne af Realdania. I den rapport står der, at centre uden for byen svækker handlen i bymidten, og her har vi ikke for meget at give af i forvejen, siger Jonas Nielsen.

- I rapporten anbefaler de præcis, at man ikke laver centre uden for byen, fordi det bliver dødsstødet for midtbyen, så politikerne har ikke besluttet ud fra viden men ud fra mavefornemmelse. Vi har fakta sort på hvidt og det har vi delt med dem, og alligevel beslutter de det stik modsatte.