Kerteminde: Det er ved at være sidste chance for at se "Vilde Rolf smadrer internettet".

Den har dansk tale og vises i Kino i Langegade lørdag 30. marts og søndag 31. marts kl. 15.

Den beskrives som animations- og tegnefilm samt børne- og familiekomedie. Dog frarådes den for børn under syv år. /SH