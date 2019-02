Kerteminde Amatørteaters forestilling "Livstræet" var så stor en succes sidste år, at stykket nu får reprise med to forestillinger.

Kerteminde: Faktisk er det første gang, at det sker.

Kerteminde Amatørteater (KAT) har nemlig aldrig tidligere sat det samme stykke op med de samme skuespillere i de samme roller.

I fjor i maj havde KAT premiere på forestillingen "Livstræet," hvor omdrejningspunktet er livet i den tredje alder.

I løbet af forestillingen møder publikum blandt andet en kvindes poetiske beskrivelse af sit liv, vanskeligheder ved at huske og teknologiens forbandelser.

Selv om forestillingen blev spillet i maj sidste år, hvor den glohede sommer for alvor ramte, var der alligevel folk på stort set alle stolesæder i teatersalen i Nørregade.

Det er Allan Søndervang, der var instruktør og idémand bag forestillingen, og han fortæller, at han blev stoppet af flere på gaden, hvor nogle gerne ville rose ham for det gode stykke, mens andre ærgrede sig over, at de ikke havde nået at opleve en af de tre forestillinger.

- Alt det kogt sammen gør, at vi nu vil sætte stykket op igen, forklarer han.

Derfor vil det nu være muligt at opleve "Livstræet" i KAT 21. og 24. februar. Billetter til de to forestillinger af "Livstræet" kan købes hos Spar i Langegade i Kerteminde og hos VisitKerteminde.