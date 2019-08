Kerteminde: Torsdag den 15. august er der premiere på den amerikanske instruktør Quentin Tarantinos nye film "Once Upon a Time in ... Hollywood".

Filmen foregår i Los Angeles 1969, hvor tv-stjernen Rick Dalton og hans faste stuntmand Cliff Booth forsøger at navigere i en branche, de knap nok kan genkende længere.

Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Al Pacino, Margot Robbie og Luke Perry har de ledende roller i filmen, der vises til og med 28. august. /exp