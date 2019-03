Tango mod parkinson: Når Jette danser tango, glemmer hendes hjerne, den er syg

75-årige Jette Bergholdt lider af parkinson, leddegigt og knogleskørhed. Tango-terapi hver fredag har forvandlet hende fra grå mus til en dronning på dansegulvet.

Munkebo: - Du har fået nye sko, Claus. Hvor er de flotte. Claus Klüver Kristensen vipper hurtigt op og ned på hælene i sine brune højglans-polerede skind-dansesko. Han tripper for at komme i gang. Det samme gør hans dansepartner, Jette Bergholdt. Hun er klædt i kort sort kjole med lilla prikker og sorte dansesko med hæl. Hun lægger blidt sin hånd i hans, da den argentinske tangomusik strømmer ud af højttalerne. - Så danser vi simpelthen bare det, vi kan huske. Det betyder ikke så meget hvilke trin, I tager. Det betyder mere, hvordan I tager dem. 3,4,3,4. Si! lyder det fra danseinstruktør Nina Hartel. Vi befinder os i Klinikken i Munkebo, et tværfagligt behandlingssted for kiropraktik, fysioterapi, massage og psykoterapi. Her tilbyder Hartel Academy tango-terapi for et hold kronisk syge hver fredag eftermiddag. Det er nemlig videnskabeligt bevist, at argentinsk tango kan gøre en forskel for mennesker med en diagnose som parkinson, schlerose, diabetes, stress og hjertekarsygdomme.

Om Parkinsons Sygdom



Parkinsons sygdom er ret hyppig i Danmark, man regner med at cirka én ud af 1.000 danskere har sygdommen.



Der er flere symptomer på Parkinson:

muskelstivhed





rysten, som en rysten i hvile





langsomme bevægelser.



Sygdommen kan desuden give følgende symptomer:

nedsat mimik i ansigtet





nedsat stemmekraft





langsom og mere gnidret skrift





problemer ved at knappe knapper





dårlig balance





besvær med at vende sig i sengen





almen træthed.



Symptomerne kommer snigende. Ofte er det omgivelserne, som først bemærker de forandringer, som langsomt sætter ind.



Kilde: Netdoktor.dk Parkinsons sygdom er karakteriseret ved langsomme bevægelser, stivhed i musklerne og rysten. Sygdommen kan ikke helbredes, men den kan effektivt holdes nede med medicin i mange år.Parkinsons sygdom er ret hyppig i Danmark, man regner med at cirka én ud af 1.000 danskere har sygdommen.Der er flere symptomer på Parkinson:Sygdommen kan desuden give følgende symptomer:Symptomerne kommer snigende. Ofte er det omgivelserne, som først bemærker de forandringer, som langsomt sætter ind.Kilde: Netdoktor.dk

Jette Bergholdt elsker det festlige tøj og de høje hæle, der hører sig tangoen til. Selv når balancen svigter med alderen. Foto: Sugi Thiru

Godt for balancen og humøret Mange parkinson-syge er usikre på benene. At tage et skridt bagud kan være grænseoverskridende. Men når musikken spiller, sker der noget med hjernen. - Slap af i skuldrene, Bjarne. Træk vejret. Åbn hoften. Smukke hæle. Lad os se dine hæle, Ingelise. Lad os se dine inderlår, instruerer Nina Hartel. Jette Bergholdt er 75 år gammel. Hun lider af parkinson, leddegigt og knogleskørhed, og har nu danset med i 20 timer i alt. Hun er helt overbevist om den gavnlige effekt af dansen: - Her bliver vi ikke sygeliggjort. Jeg glemmer faktisk fuldstændig, at jeg er syg. Og vi kan have det sjovt, samtidig med, at vi danser. Jeg bliver i godt humør af musikken, og min balance er også blevet meget bedre. Og så bliver man inviteret til alle mulige sjove arrangementer, fortæller hun. - Ja, da jeg mødte dig første gang, kom du som en lille grå mus. Nu tør du ligefrem lukke øjnene og lade dig føre med, supplerer hendes dansepartner. Det var hendes fysioterapeut, der opdagede symptomerne og sendte hende til udredning på sygehuset: - Jeg havde været i København med min veninde for at gå i teateret, og da vi kom ud, gik jeg pludselig bare i stå midt i det hele. Jeg frøs på stedet, og der gik noget tid, før min veninde fik gang i mig igen, fortæller hun.

Drømmen om Buenos Aires Det er tre år siden, og Jette gider ikke at tale mere om sygdom. Hun vil hellere tale om tango: - Argentinsk tango er så fascinerende, fordi den er så ja, nærmest erotisk. Man skal i hvert tilfælde ikke være bange for at give sig hen til sin dansepartner. Jette Bergholdt gik på et ballet-hold i Odense, da hun hørte om tangoen i Munkebo: - Jeg har altid drømt om at danse argentinsk tango. Det kom sig af, at jeg i mit tidligere job som daginstitutionsleder havde en studerende, der var kæreste med en fyr fra Buenos Aires, og vi aftalte, at når jeg engang blev pensioneret, skulle jeg derned, så vi kunne lave en institution for gadebørn. Og gå til tango. Hun bor der stadig, men nu synes jeg næsten, det er for sent at tage afsted, og så er det her det næstbedste, fortæller hun. - Det var baglæns ocho. Skal vi tage en parade? Uden pynt, de damer. Helt enkelt. Det vigtigste i tangoen er at vise sin kvinde frem. Husk nu: Du er dronningen, Jette, lyder det igen fra Nina Hartel. - Ja, om fredagen i hvert hvert fald, svarer Jette Bergholdt, mens hun løfter højre fod, bøjer benet og svinger foden lidt rundt i luften, tænker sig om et øjeblik og lader foden lande sikkert igen parallelt ved siden af de brune lædersko.