Tandlæger indgår i kompagniskab: Ung tandlæge slår rod i Kerteminde-klinik

Pierre Hintze (th) er glad for, at det er lykkes at få Lasse Loebenstein ind i tandlægeklinikken. Det er nemlig svært at få nye tandlæger væk fra universitetsbyerne. Foto: Mette Louise Fasdal

58-årige Pierre Hintze har fået 32-årige Lasse Loebenstein som kompagnon i tandklinikken Almera på Bøghsvej i Kerteminde.

Kerteminde: - Lasse er Guds gave. Den 58-årige tandlæge Pierre Hintze smiler bredt, og 32-årige Lasse Loebenstein ler over for ham i kontoret på tandlægeklinikken Almera på Bøghsvej i Kerteminde. - Det må jeg have på skrift, siger Lasse Loebenstein, der også er tandlæge. Det får han hermed. Og der er nu noget om det, som Pierre Hintze siger, for han har været heldig med, at han har fået Lasse Loebenstein ind i tandlægeklinikken.

Jeg er 58 år nu, så jeg var begyndt at kigge mig om efter én, som kunne overtage klinikken efter mig. Pierre Hintze, tandlæge i Almera Tandklinik i Kerteminde.

Svært at få nye tandlæger 1. januar 2019 indgik de to tandlæger kompagniskab. Nye tandlæger er svære at få til de mindre byer, der ligger længere væk fra de store universitetsbyer, og derfor var det yderst heldigt, at Pierre Hintze fik nys om, at Lasse Loebenstein sidste år havde købt hus og var flyttet til Kerteminde med sin kæreste og lille datter. - Jeg er 58 år nu, så jeg var begyndt at kigge mig om efter én, som kunne overtage klinikken efter mig, fortæller Pierre Hintze. Han har bygget sin tandlægeklinik op helt fra bunden - åbnede den i Langegade i 1995 og flyttede den senere i 2006 til Bøghsvej. I dag er der tre tandlæger og fem tandplejere i klinikken, og der er en stor tilgang af nye patienter. Særligt efter Pierre Hintze i 2017 overtog nogle af de patienter fra tandlæge Grethe Ecklon i Bullerup, da hun som 72-årig gik på pension. Derfor er der også travlhed i klinikken i Kerteminde, og derfor skulle Pierre Hintze også have en ekstra tandlæge ind. Det er så blevet Lasse Loebenstein, der oprindeligt stammer fra Svendborg, men var i en klinik i Odense, inden han kom til Kerteminde. - Jeg vil gerne købe mig ind i en klinik. Mange klinikker går over til kædedrift, og det var jeg ikke interesseret i, fortæller han. - Jeg vil gerne være en klinik, hvor jeg selv kan være med til at bestemme, pointerer han.

- Prøv det lige af Lasse Loebenstein har været i klinikken siden 1. maj i fjor med det udgangspunkt, at han og Pierre Hintze skulle indgå kompagniskab. - Min kæreste sagde til mig, at hun lige synes, at jeg skulle prøve det af, inden jeg indgik i klinikken, så det gjorde jeg. Og det er gået så fint. - Ja, vi er meget ens behandlingsmæssigt, tilføjer Pierre Hintze ved siden af ham. De ser det begge som en fordel, at de får nogle år sammen, inden Pierre Hintze trækker sig tilbage. - Jeg er også glad for, at jeg ikke står alene med en klinik lige nu, understreger Lasse Loebenstein. Han synes lige nu, at der er meget at se til. Ikke blot skal han sætte sig ind i en masse administrativt på arbejdet, men derhjemme venter han og hans kæreste også på, at deres datter på 15 måneder bliver storesøster lige om lidt.

Mikroskop til rodbehandling De to tandlæger har også hvert deres fagområde, som de godt kan lide at nørde med. Pierre Hintze har specialiseret sig i implantater og kirurgi, mens Lasse Loebenstein godt kan lide at arbejde med genopbygning af slidte tænder og koncentrerer sig om rodbehandlinger. Netop til rodbehandlinger har Lasse Loebenstein sørget for, at klinikken nu har fået et mikroskop, som kan forstørre en tand op til flere gange. - Det er noget af det mest avancerede på markedet lige nu, fortæller tandlægen.