Tak for cyklerne: Folk har gavmildt doneret jernheste til LINK

Kerteminde: Jens Albers og René Bendtsen er meget glade.

De er frivillige for LINK - Lettere integration af Nydanskere i Kerteminde og er yderst overvældede over, at der har været så mange mennesker, der har været søde at forære dem gamle cykler til deres cykelværksted.

Jens Albers og René Bendtsen tror på, at cykler kan være en måde at hjælpe flygtninge i Kerteminde Kommune til at blive godt integreret, og derfor har de to nedsat et lille cykelværksted i et tidligere baderum for produktionsskolen i Kerteminde, hvor de sætter cykler i stand til flygtninge. I den forbindelse efterlyste de i avisen cykler, som folk gerne ville donere til formålet.

- Vi må bare sige tak til alle de dejlige, venlige mennesker, der har reageret på vores ønske om cykler til flygtninge i Kerteminde. Det var aldeles overvældende, at så mange søde folk ville hjælpe, fortæller en glad Jens Albers.

Han fortæller, at der nu er cykler til dem, der gerne vil have en cykel, og som ikke har fået én endnu.