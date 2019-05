Tag på sofari

Kerteminde: Slutspurten er sat ind frem mod valget til EU-parlamentet søndag 26. maj, og mediebilledet flyder over med valgflæsk.

Men hvorfor ikke tage en tur på landet og opleve den ægte vare samme dag kl. 11-16, når 11 gårde i Danmark byder indenfor til en omgang sofari?

Her kan danskerne få besvaret alle deres spørgsmål om økologisk gris.

En af de gårde, der inviterer til sofari, er Nørremadegaard på Rynkeby Hestehave 52, Kerteminde. Her kan man møde en lille griseflok, der går ude hele året, får grovfoder at æde samtidig med at de roder efter rødder og smådyr i jorden.

- Vi fodrer grisene med klid og skaldele fra et mølleri her på Fyn. Der er en god sporbarhed og mindst mulig transport - i samme ånd bliver grisene også slagtet lokalt, siger Dorte Daugaard.

Som sofari-gæst på gården kan man blandt andet se, hvordan grisene bor og lever, høre værtsparret fortælle om grisenes hverdag og købe en grillpølse lavet af kød fra stedet.