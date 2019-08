Syv rigtige på en Kerteminde-kupon: Halvanden million venter på en Lotto-vinder

Kerteminde: Fire lotto-spillere formåede lørdag at ramme de syv, rigtige vindertal i Lotto.

Der var seks millioner i puljen, og derfor venter der 1,5 millioner kroner til hver af de heldige vindere

En af vinderne fra Aarhus har købt sin kupon på nettet, og her tager Danske Spil selv fat i vinderen, men de tre andre vindere, der har købt deres kupon i fysiske butikker, skal selv melde sig.

Blandt de tre vindere er der faktisk én, der har købt sin kupon i Superbrugsen i Kerteminde.

Nu venter Danske Spil og den lokale brugs på havnen i Kerteminde blot på, at vinderen møder op med sin vinderkupon.

- Ja, det er ikke mig. Jeg har tjekket, ler Jesper Zebitz og fortæller, at det hører til sjældenhederne, at brugsen bliver ringet op fra Danske Spil med meddelelsen om, at der er så stor en lottogevinst i supermarkedet.

Så hvis du har købt en lottokupon i Superbrugsen til lørdagens trækning og endnu ikke har tjekket, om du har syv rigtige på din kupon, kunne det være én god idé at tjekke efter.

De andre vindere af puljen i lørdags har købt deres kupon i Kvickly i Albertslund og Superbrugsen i Give.