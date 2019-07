Syv kække kajakroere sejler Fyn rundt med muskelkraft

Kerteminde: En uge - så lang tid tager det at komme Fyn rundt i kajak - i hvert fald, hvis man samtidig vil kunne hygge sig lidt.

Den tur har syv kajakroere fra Kerteminde Kajakklub netop gjort. Syv kække herrer med en gennemsnitsalder på den gode side af de 60 år har kæmpet sig frem, af og til i strid modvind, nogle gange med høj sø - men hele tiden med godt humør, forsikrer den ene af deltagerne, Michael Otto fra Revninge.

De første dage, da vejret var værst, blev det kun til etaper på 20-30 kilometer. Men efterhånden som de fandt formen, og vejret artede sig, blev det til etaper på både 48 og 52 kilometer - og det er altså ikke for tøsedrenge.

De kække herrer blev belønnet med gode oplevelser undervejs - hør blot fra dag fem: "Vi har set en masse i dag: to styk F16 fly som lavede opvisning for os ud over åbent hav, to sæler og seks marsvin i Lillebælt, folk på brovandring og et engelsk musikerpar på stranden ved Røjle med nodestativ, og en blå trækbasun.