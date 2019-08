Sybergkvæg og By Stokkebye inviterer til middag i Mesinge

Det er ægteparret Helle og Jacob Stokkebye, der står bag firmaet By Stokkebye og vingården, der ligger i Bovense, 12 km fra Kerteminde. Jacob Stokkebye er desuden stifter og direktør i Butler's Choice i Kerteminde. Helle står for den daglige ledelse af vingården, sammen med deres vinmager. På Stokkebye Vingård laves både hvidvine, mousserende vine og hedvine.

De mange kreaturer tager sig af naturplejen i og omkring Sybergland, nord for Kerteminde, hvor de spiller en vigtig rolle i genskabelsen og bevaringen af de lysåbne enge, med et rigt dyre- og planteliv.

Sybergkvæg med omkring 100 kreaturer drives af Lene og Peter Bisgaard Gommesen. Ægteparret vægter autentisk og ærlig produktion samt sætter en stor ære i at give deres kvæg de bedste betingelser. Dyrene er født under åben himmel, har nydt livet i det fri, og ender til sidst deres dage i rolige og vante omgivelser.

Mesinge: Lørdag den 24. august kl. 18-21 kan - ved bordbestilling - deltage i en hyggelig middag i de idylliske omgivelser hos Sybergkvæg. Her serverer Sybergkvæg og By Stokkebye middag med ørredrogn på blinis fra Stokkebye, kød fra Sybergkvæg, sommersalat, hjemmebagt brød og dessert. Der serveres naturligvis Stokkebye vin til middagen.

Sybergkvæg er født under åben himmel, har nydt livet i det fri. Her er de med til at bevare de lysåbne enge, med et rigt dyre- og planteliv. I gårdbutikken sælges forskellige produkter fra Sybergkvæg af racen skotsk højlandskvæg. Privatfoto