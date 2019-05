Sybergkvæg åbner døren

Mesinge: Sybergkvæg på Tårup Bygade 34 i Mesinge slår søndag 26. maj dørene op til åbent Landbrug.

Der holdes åbent i gårdbutikken, og på gårdspladsen summer det af forårsstemning med forskellige boder. Skovlykke Frilandsgrøntsager sælger af sæsonens grøntsager og bær, og Sybergkvæg har en pop-up café, hvor der kan købes Sybergburger, drikkelse, samt kage og kaffe/te.

Der vil være også mulighed for at køre med ned til dyrene i gårdens egen safarivogn, hvor du kan komme helt tæt på køerne og deres små kalve. Der er også mulighed for at hilse på de store avlstyre.

Der er omkring 100 kreaturer, der tager sig af naturplejen i og omkring Sybergland, nord for Kerteminde. Her spiller de en vigtig rolle i genskabelsen og bevaringen af de lysåbne enge med et rigt dyre- og planteliv.